Военкоры "Русской весны" показывают репортаж с одного из полигонов, где под руководством спецназа ведётся подготовка мобилизованных.
Сообщается, что военнослужащие Балтийского флота каждый день обучаются огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
"Ежедневно в ходе занятий военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, гранатомётов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7", — передают военные корреспондента с места событий.
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