Мобилизованные Балтфлота проходят тренировки под руководством спецназа ВС РФ

Военкоры "Русской весны" показывают репортаж с одного из полигонов, где под руководством спецназа ведётся подготовка мобилизованных.

Сообщается, что военнослужащие Балтийского флота каждый день обучаются огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

"Ежедневно в ходе занятий военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, гранатомётов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7", — передают военные корреспондента с места событий.