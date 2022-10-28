У ВСУ появились югославские одноствольные зенитные установки (ЗУ) Zastava M55 и M75 калибра 20 мм, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на украинские СМИ.
В Сети впервые с начала СВО заявлено о наличии на вооружении украинской армии данного вооружения. Об этом свидетельствуют фотографии с тренировок бойцов ВСУ с этими установками. Однако информации, откуда они появились у Украины, нет. Но, как отмечает источник, Zastava M75 есть на вооружении у страны бывшей Югославии, поэтому не исключено, что активно снабжающие киевский режим оружием Македония, Словения и Хорватия могли поставить установки для нужд ВСУ.
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