У ВС Украины впервые появились югославские зенитные установки Zastava M55 и M75

У ВСУ появились югославские одноствольные зенитные установки (ЗУ) Zastava M55 и M75 калибра 20 мм, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на украинские СМИ.

В Сети впервые с начала СВО заявлено о наличии на вооружении украинской армии данного вооружения. Об этом свидетельствуют фотографии с тренировок бойцов ВСУ с этими установками. Однако информации, откуда они появились у Украины, нет. Но, как отмечает источник, Zastava M75 есть на вооружении у страны бывшей Югославии, поэтому не исключено, что активно снабжающие киевский режим оружием Македония, Словения и Хорватия могли поставить установки для нужд ВСУ.