Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в России завершены. Об этом он доложил во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным, отметив, что никаких дополнительных заданий не планируется.

По словам министра, план по призыву резервистов выполнен, мобилизованы 300 тысяч человек, 82 тысячи из которых уже направлены в действующие войска. На полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тысяч мобилизованных.

Президент поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооружённых сил во время частичной мобилизации, за верность долгу и патриотизм.