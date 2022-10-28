Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации.
По словам лидера страны, ошибки во время проведения частичной мобилизации были неизбежны, поскольку в стране давно не проводились подобные мероприятия.
"Тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", — сказал глава государства.
Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября.
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