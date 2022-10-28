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Путин призвал модернизировать работу военкоматов

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации.

По словам лидера страны, ошибки во время проведения частичной мобилизации были неизбежны, поскольку в стране давно не проводились подобные мероприятия.

"Тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", — сказал глава государства.

Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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