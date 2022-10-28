Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщают местные власти.
"В пяти областях Украины ожидаются прилеты "выключателей", — подтвердил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.