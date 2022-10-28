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Воздушная тревога звучит в Киеве и еще нескольких областях Украины

Силовые структуры

Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщают местные власти.

"В пяти областях Украины ожидаются прилеты "выключателей", — подтвердил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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