Дмитрий Медведев назвал дегенератами сотрудников МИД Польши

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дегенератами сотрудников Министерства иностранных дел Польши.

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счёт "за всё", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов", — пишет Медведев.

Вторым вариантом замглавы Совбеза предложил полякам использовать свой расчёт в качестве туалетной бумаги, тем более, что из-за санкций туалетная бумага в Европе сильно подорожала.