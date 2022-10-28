Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дегенератами сотрудников Министерства иностранных дел Польши.
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счёт "за всё", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов", — пишет Медведев.
Вторым вариантом замглавы Совбеза предложил полякам использовать свой расчёт в качестве туалетной бумаги, тем более, что из-за санкций туалетная бумага в Европе сильно подорожала.
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