Вашингтон продолжит противостоять РФ руками Украины и провоцировать конфликты на российских границах, пока не заплатит за это самую настоящую цену.
Об этом сообщил востоковед и политолог Евгений Сатановский.
Американцы активно поддерживают Киев с самого начала СВО. Пентагон даже намерен присвоить ей кодовое название и назначить командующего генерала. Белый дом не ограничится Украиной и будет постоянно давить на РФ по всем возможным направлениям, а прекратить это можно лишь единственным способом, заявил эксперт.
"Уничтожать надо этих ребят, как во Вьетнаме и Корее. Пока максимальное количество американских военных не будет знать, что поездка на Украину — это поездка на тот свет, до той поры американские политики будут поддерживать деньгами не успокаивающийся поток диверсий на территории РФ", — в эфире "Соловьев LIVE" отметил Сатановский.
По его словам, жёсткая реакция на действия Запада — главное условие для выживания РФ. После Украины США могут попытаться "поджечь" российские границы с юга и востока.
Сатановский убеждён, что Штатам необходимо преподать тот же урок, что СССР когда-то преподал в Корее и Вьетнаме.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.