Сатановский: способ навсегда отвадить США от Украины и границ РФ — уничтожение

Вашингтон продолжит противостоять РФ руками Украины и провоцировать конфликты на российских границах, пока не заплатит за это самую настоящую цену.

Об этом сообщил востоковед и политолог Евгений Сатановский.

Американцы активно поддерживают Киев с самого начала СВО. Пентагон даже намерен присвоить ей кодовое название и назначить командующего генерала. Белый дом не ограничится Украиной и будет постоянно давить на РФ по всем возможным направлениям, а прекратить это можно лишь единственным способом, заявил эксперт.

"Уничтожать надо этих ребят, как во Вьетнаме и Корее. Пока максимальное количество американских военных не будет знать, что поездка на Украину — это поездка на тот свет, до той поры американские политики будут поддерживать деньгами не успокаивающийся поток диверсий на территории РФ", — в эфире "Соловьев LIVE" отметил Сатановский.

По его словам, жёсткая реакция на действия Запада — главное условие для выживания РФ. После Украины США могут попытаться "поджечь" российские границы с юга и востока.

Сатановский убеждён, что Штатам необходимо преподать тот же урок, что СССР когда-то преподал в Корее и Вьетнаме.