Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину

В правительстве Польши готовят плацдарм для вторжения на Западную Украину и захвата своих "исторических земель". Об этом пишет Modern Diplomacy.

По мнению автора статьи, особые права в соседней стране у поляков есть уже сейчас. Так они имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, распространяющиеся на коренное население, отмечает он.

Также покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях могут польские предприниматели.

Обозреватель считает, что план правящей партии "Право и справедливость" по возрождению польской республики в границах "исторических земель", вероятно, появился задолго до специальной военной операции России на Украине.

По словам автора издания, Варшава намерена ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. По замыслу польских политиков, армия Украины будет к тому времени уже полностью разбита, а нынешние киевские власти эмигрируют на Запад.

При таком сценарии интервенты будут рассматриваться не как оккупанты, а как "освободители украинского народа", говорится в статье.