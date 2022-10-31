Кургинян заявил, что РФ не может вести войну на двух театрах военных действий

До тех пор пока Россия не разберётся с киевским режимом, вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана она не может. Такое мнение высказал лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в эфире телеканала "Россия 1".

По словам эксперта, у РФ есть один конкретный региональный театр военных действий на данном этапе. И других быть не должно, пока не будет победы здесь, заметил политолог.

Он также добавил, что США могут привлечь к армяно-азербайджанскому конфликту на стратегическом длинном интервале Турцию.

"Достаточно ещё чему-то включиться там, и вся эта реальность рухнет в бездну, пока мы не создадим новую", — заявил аналитик.

Кургинян также считает, что России нужна "сверхпрофессиональная" трёхмиллионная армия для новой ситуации, независимо от того, сколько это будет стоить.