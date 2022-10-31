До тех пор пока Россия не разберётся с киевским режимом, вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана она не может. Такое мнение высказал лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в эфире телеканала "Россия 1".
По словам эксперта, у РФ есть один конкретный региональный театр военных действий на данном этапе. И других быть не должно, пока не будет победы здесь, заметил политолог.
Он также добавил, что США могут привлечь к армяно-азербайджанскому конфликту на стратегическом длинном интервале Турцию.
"Достаточно ещё чему-то включиться там, и вся эта реальность рухнет в бездну, пока мы не создадим новую", — заявил аналитик.
Кургинян также считает, что России нужна "сверхпрофессиональная" трёхмиллионная армия для новой ситуации, независимо от того, сколько это будет стоить.
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