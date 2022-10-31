В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
Тревога объявлена в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных киевской власти районах Запорожской области.
Над Одессой и Киевом замечены ракеты, а в Полтаве и Виннице слышны взрывы.
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