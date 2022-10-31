В Киеве и центральных областях Украины звучит воздушная тревога

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Тревога объявлена в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных киевской власти районах Запорожской области.

Над Одессой и Киевом замечены ракеты, а в Полтаве и Виннице слышны взрывы.