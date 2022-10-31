Ракеты киевских ПВО взорвались в небе, не найдя цель

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили сегодня возможность проверить в деле недавно поставленные Германией системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, они оказались далеко не так хороши, как заявляли киевские власти.

На кадрах видно, как ПВО ВСУ безуспешно пытаются сбить летящие над Киевом крылатые ракеты. Две ракеты ПВО взорвались в небе одна за другой, так и не найдя цель.

Ранее военкор Андрей Руденко заявил, что со своей задачей натовское ПВО не справилось — ракетную атаку оно отразить не смогло.