"Отважные" остановили контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы группировки "Отважные" на Краснолиманском направлении остановили контрнаступления украинских боевиков.

"Подразделения реактивной артиллерии получили координаты местонахождения противника и открыли по нему шквальный огонь", — сообщают военкоры "Русской весны".

В результате удара реактивной системой залпового огня "Град" был ликвидирован один танк, две единицы бронетехники и броневой автомобиль "Казак".

Ранее украинские журналисты сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье.