Артиллеристы группировки "Отважные" на Краснолиманском направлении остановили контрнаступления украинских боевиков.
"Подразделения реактивной артиллерии получили координаты местонахождения противника и открыли по нему шквальный огонь", — сообщают военкоры "Русской весны".
В результате удара реактивной системой залпового огня "Град" был ликвидирован один танк, две единицы бронетехники и броневой автомобиль "Казак".
Ранее украинские журналисты сообщили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье.
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