Бердичевский: армии России нужно как можно скорее нанести удар по ВСУ

Российским военным необходимо как можно скорее нанести удар по противнику, так как вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать подразделения в район Угледара.

Такое мнение высказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию боевых действий под Угледаром и Артёмовском.

Он отметил, что в районе Артёмовска сейчас есть уверенное продвижение наших войск, которые постепенно перемалывают украинские подразделения. Однако туда ВСУ постоянно перебрасывают дополнительные силы в виде спецназа.

По его мнению, авиация и артиллерия ВС РФ там работают недостаточно активно.

Кроме того, одно дело — взять Павловку, а другое — продвигаться дальше на Угледар, считает собеседник издания.

Он почти в три раза меньше Павловки, но доставит больше всего проблем, заключил депутат.