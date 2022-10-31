Российским военным необходимо как можно скорее нанести удар по противнику, так как вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать подразделения в район Угледара.
Такое мнение высказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию боевых действий под Угледаром и Артёмовском.
Он отметил, что в районе Артёмовска сейчас есть уверенное продвижение наших войск, которые постепенно перемалывают украинские подразделения. Однако туда ВСУ постоянно перебрасывают дополнительные силы в виде спецназа.
По его мнению, авиация и артиллерия ВС РФ там работают недостаточно активно.
Кроме того, одно дело — взять Павловку, а другое — продвигаться дальше на Угледар, считает собеседник издания.
Он почти в три раза меньше Павловки, но доставит больше всего проблем, заключил депутат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.