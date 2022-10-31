Мобилизованным из Удмуртии будут ежемесячно платить не менее 195 тысяч рублей

Мужчинам из Удмуртии, призванным на службу в рамках частичной мобилизации, будут ежемесячно платить не менее 195 тысяч рублей, передаёт udm-info.ru, ссылаясь на экспертов портала "Объясняем. Удмуртия".

По информации издания, на такую сумму могут рассчитывать все мобилизованные граждане после того, как их внесут в перечень личного состава воинской части.

При этом зарплата резервистов не будет зависеть от места службы.

Как пояснили специалисты, мобилизованным начинают перечислять выплаты во время подготовки к отправлению в зону спецоперации.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госсовете Удмуртии Анатолий Наумов заявил, что порядка тысячи добровольцев из республики готовы принять участие в специальной военной операции по демилитаризации Украины.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране.