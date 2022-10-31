Мужчинам из Удмуртии, призванным на службу в рамках частичной мобилизации, будут ежемесячно платить не менее 195 тысяч рублей, передаёт udm-info.ru, ссылаясь на экспертов портала "Объясняем. Удмуртия".
По информации издания, на такую сумму могут рассчитывать все мобилизованные граждане после того, как их внесут в перечень личного состава воинской части.
При этом зарплата резервистов не будет зависеть от места службы.
Как пояснили специалисты, мобилизованным начинают перечислять выплаты во время подготовки к отправлению в зону спецоперации.
Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госсовете Удмуртии Анатолий Наумов заявил, что порядка тысячи добровольцев из республики готовы принять участие в специальной военной операции по демилитаризации Украины.
28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране.
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