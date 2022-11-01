В рамках спецоперации на Украине российские снайперы испытают новую высокоточную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51).
"Снайперы "обстреляют" её как на полигонах, так и опробуют в реальных боевых условиях", — пояснил источник в военных кругах РИА Новости.
По итогам "пристрелов" самозарядного оружия будет принято решение о серийном производстве, уточнил собеседник агентства. Дальность НАТО 308 win составляет 1000 метров и кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты.
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