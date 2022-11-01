ДВФУ о реабилитации раненых в СВО: индивидуальный комплекс процедур

Каждому раненому в ходе боевых действий на Украине российскому военному в ходе реабилитации подбирают индивидуальный комплекс процедур, рассказали в Дальневосточном федеральном университете.

"ЛФК, занятия на тренажёрах с биологической обратной связью, механотерапию. По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии", — говорится в сообщении ДВФУ.

У каждого бойца своя программа реабилитации, однако, как подчеркнули в ведомстве, посещение психолога обязательно для всех пациентов.