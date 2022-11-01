Каждому раненому в ходе боевых действий на Украине российскому военному в ходе реабилитации подбирают индивидуальный комплекс процедур, рассказали в Дальневосточном федеральном университете.
"ЛФК, занятия на тренажёрах с биологической обратной связью, механотерапию. По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии", — говорится в сообщении ДВФУ.
У каждого бойца своя программа реабилитации, однако, как подчеркнули в ведомстве, посещение психолога обязательно для всех пациентов.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.