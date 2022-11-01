Полевой имам Агмалов о намазе на передовой: могут прилететь мины ВСУ

Мусульмане в зоне спецоперации на Украине не отказываются от совершения намаза, несмотря на возможные "прилёты" снарядов от ВСУ, рассказал полевой имам батальона "Алга" из Татарстана Руслан Агмалов.

По словам имама, для молитвы бойцы стараются не "кучковаться" в одно месте.

"Собирались мы небольшими группами во избежание скопления в одном месте, куда могли прилететь мины и снаряды вооружённых сил Украины", — рассказал Агмалов РИА Новости.

Он подчеркнул, что независимо от обстоятельств, намаз - неотъемлемая часть жизни мусульман, а в зоне боевых действий и вовсе необходимо совершать молитвы. Сам имам был ранен в руку и осколком в глаз. По его словам, все, кто идёт на передовую, независимо от веры исповедания, знают, зачем им это нужно.

"Все, с кем мне пришлось воевать бок о бок против общего врага, говорили: "Мы воюем за свою страну и отступать не будем. Наши предки воевали с фашизмом, а мы продолжаем вести эту борьбу против сатанинских сил", — резюмировал Агмалов.