Рогов: смерть президента Зеленского спасёт десятки тысяч жизней украинцев

Киевский режим продолжает сотнями тысяч гнать на смерть граждан Украины ради собственных целей. Ликвидация принимающих подобные решения лиц может спасти жизни простых людей, заявил Владимир Рогов.

Обстрелы украинскими боевиками новых регионов России ни что иное, как террористические акты, которые должны наказываться смертной казнью. Атаки планируются в СБУ и ГУР, а значит эти организации стоит признать террористическими, уверен представитель администрации Запорожской области.

Он отметил, что сотрудников украинских госструктур может отрезвить неотвратимость наказания и показательные удары по центрам принятия решений.

"Я глубоко убежден, что в случае — я никому ничего не желаю, но — в случае смерти Зеленского и других первых лиц, будут спасены десятки тысяч жизней простых людей, которых ведут на убой, которых загоняют на убой", — пояснил политик в интервью изданию "Украина.ру".

Раннее политолог призвал топить украинские сухогрузы за срыв киевским режимом "зерновой сделки".