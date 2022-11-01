Боец НМ ДНР: ВСУ создавали укрепрайоны в Донбассе по особому принципу

Солдат штурмовой пехоты Народной милиции ДНР с позывным Тёма рассказал, что украинские боевики создавали свои укрепрайоны в Донбассе с учётом того, чтобы они могли вести круговую оборону.

"Если у нас бойницы и стрелковые ячейки обычно смотрят в сторону противника, то на украинских укрепрайонах есть возможность удерживать круговую оборону. Там установлены специальные бронеколпаки", — приводит его слова "Российская газета".

Также он добавил, что российской армии пришлось поменять тактику ведения военных действий, чтобы их штурмовать.

"Если пехота не могла пройти после артподготовки, ее отводили назад и снова били артой. Если не помогала артиллерия — наводили авиацию. Если не справлялась авиация — по укрепрайонам били "Солнцепеками", — заключил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные готовят город Запорожье к уличным сражениям, в массовом порядке занимая объекты гражданской инфраструктуры и оборудуя в них свои позиции.