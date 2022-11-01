Минобороны отчиталось о результатах массированного удара по Украине 31 октября

Вооружённые силы РФ нанесли 31 октября массированный удар по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, что существенно нарушило управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака затруднила доставку украинских резервистов в районы боевых действий на железнодорожном транспорте. Кроме того, предприятия военно-промышленного комплекса Украины получили значительные повреждения и остановили работу.