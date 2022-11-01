Вооружённые силы РФ нанесли 31 октября массированный удар по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, что существенно нарушило управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, атака затруднила доставку украинских резервистов в районы боевых действий на железнодорожном транспорте. Кроме того, предприятия военно-промышленного комплекса Украины получили значительные повреждения и остановили работу.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.