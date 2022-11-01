Глава ВСУ Залужный: Военный потенциал РФ кратно превышает наши возможности

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о стойком противостоянии с превосходящим по силам противником.

Залужный отметил, что размер России в 28 раз превышает территорию Украины, а численность населения РФ больше украинской в четыре раза.

"Военный потенциал РФ кратно превышает наши возможности. Мы ведем в….* на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве. Мы ведем в….* не восемь месяцев, а восемь лет и восемь месяцев. Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить", — написал глава ВСУ в своём микроблоге.

Он задаётся вопросом, выдержали бы такое давление другие государства, напомнив о том, что 31 октября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по городам Украины.

"Мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю", — объяснил Залужный, отметив, что победа обязательно будет за Украиной.

Ранее главнокомандующий ВСУ объяснил, что артиллерия ВС РФ имеет преимущество на фронте.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.