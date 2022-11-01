Радиоперехват: ВСУ пошли на прорыв в ЛДНР и были разгромлены спецназом "О" и ЗВО

В распоряжении военкоров "Русской весны" оказалась запись радиоперехвата украинских боевиков, в которой сообщается, что бронегруппа ВСУ пошла на прорыв на участке фронта у Кременной со стороны села Торское, где попала в огневой мешок.

С помощью реактивных систем залпового огня группировки "Отважных" и ЗВО противник был полностью уничтожен, передаёт источник. Поисковые группы пытаются доставить раненых для оказания медицинской помощи до наступления ночи.

"Найдены два трёхсотых, один в морду, второй в задницу", сообщает украинский военный.