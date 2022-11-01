В распоряжении военкоров "Русской весны" оказалась запись радиоперехвата украинских боевиков, в которой сообщается, что бронегруппа ВСУ пошла на прорыв на участке фронта у Кременной со стороны села Торское, где попала в огневой мешок.
С помощью реактивных систем залпового огня группировки "Отважных" и ЗВО противник был полностью уничтожен, передаёт источник. Поисковые группы пытаются доставить раненых для оказания медицинской помощи до наступления ночи.
"Найдены два трёхсотых, один в морду, второй в задницу", сообщает украинский военный.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.