На объекте энергетической инфраструктуры в Крыму ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб.
Сообщается о задержании гражданина Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.
В случае их повреждения без света могли бы остаться более 5 тысяч потребителей.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.