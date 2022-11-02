ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб в Крыму

На объекте энергетической инфраструктуры в Крыму ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб.

Сообщается о задержании гражданина Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

В случае их повреждения без света могли бы остаться более 5 тысяч потребителей.