С 1 ноября 2022 года начался осенний призыв граждан для прохождения срочной службы. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, срочники могут быть отправлены в приграничные с Украиной российские регионы.
"На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут", — подчеркнул парламентарий в беседе с изданием "Ведомости".
Депутат отметил, что солдаты, которые уже закончили службу, могут добровольно подписать контракт и отправиться в зону спецоперации.
"Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили своё", — заявил Картаполов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.