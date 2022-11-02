Картаполов не исключил отправку срочников в приграничные с Украиной регионы

С 1 ноября 2022 года начался осенний призыв граждан для прохождения срочной службы. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, срочники могут быть отправлены в приграничные с Украиной российские регионы.

"На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут", — подчеркнул парламентарий в беседе с изданием "Ведомости".

Депутат отметил, что солдаты, которые уже закончили службу, могут добровольно подписать контракт и отправиться в зону спецоперации.

"Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили своё", — заявил Картаполов.