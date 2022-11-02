Военный с позывным "Лена": в рамках СВО артиллерия делает 99 процентов работы

В рамках спецоперации России на Украине 99 процентов работы выполняет артиллерия. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена".

По словам военного, это является особенностью ведения боевых действий в рамках СВО, то есть идёт "война артиллерии".

Собеседник издания отметил, что в Чеченской кампании, где он также участвовал, подобного не было. Там больше применялось стрелковое оружие, мины и фугасы, пояснил он.