Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и страны Евросоюза "демонстративно игнорируют ядерный шантаж" со стороны Украины.
В качестве примера глава Минобороны привёл провокации в отношении Запорожской атомной электростанции.
Шойгу подчеркнул, что Москве известно о попытках киевского режима создать "грязную бомбу" и разместить на территории Украины ядерное оружие стран Североатлантического альянса.
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