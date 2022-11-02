Шойгу прокомментировал попытки Киева создать "грязную бомбу"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и страны Евросоюза "демонстративно игнорируют ядерный шантаж" со стороны Украины.

В качестве примера глава Минобороны привёл провокации в отношении Запорожской атомной электростанции.

Шойгу подчеркнул, что Москве известно о попытках киевского режима создать "грязную бомбу" и разместить на территории Украины ядерное оружие стран Североатлантического альянса.