Оперативное командование "Юг" отложило на неопределённый срок планируемое наступление на Херсонском направлении, поскольку в рядах ВСУ ощущается острая нехватка орудий калибра 155 мм. Об этом заявили аналитики Telegram-канала "Военная хроника".
В районе населённых пунктов Кирово и Правдино для подавления обороны российской армии украинские войска планировали активно применять немецкие самоходные артиллерийские установки PzH-2000 и радары AN/TPQ-36 Firefinder. Однако высокая активность ВС РФ привела к тому, что 70 процентов поставленных гаубиц больше не смогли принимать участие в боевых действиях.
"Компенсировать дефицит современных орудий в Херсонской области ВСУ приходится орудиями Второй мировой", — отметили военные корреспонденты.
Сейчас украинские войска могут перебросить под Херсон итальянские САУ OTO Melara M109L. Однако для них нет подходящих снарядов.
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