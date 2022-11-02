ВСУ отменили наступление на Херсонском направлении из-за проблем с артиллерией

Оперативное командование "Юг" отложило на неопределённый срок планируемое наступление на Херсонском направлении, поскольку в рядах ВСУ ощущается острая нехватка орудий калибра 155 мм. Об этом заявили аналитики Telegram-канала "Военная хроника".

В районе населённых пунктов Кирово и Правдино для подавления обороны российской армии украинские войска планировали активно применять немецкие самоходные артиллерийские установки PzH-2000 и радары AN/TPQ-36 Firefinder. Однако высокая активность ВС РФ привела к тому, что 70 процентов поставленных гаубиц больше не смогли принимать участие в боевых действиях.

"Компенсировать дефицит современных орудий в Херсонской области ВСУ приходится орудиями Второй мировой", — отметили военные корреспонденты.

Сейчас украинские войска могут перебросить под Херсон итальянские САУ OTO Melara M109L. Однако для них нет подходящих снарядов.