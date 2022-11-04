Представители Минобороны РФ рассказали о безуспешной попытке двух ротных тактических групп армии Украины наступать в направлении Берестового в Харьковской области и Куземовки в Луганской Народной Республике.
"Подразделения противника отброшены на исходные рубежи", — отметили в военном российском ведомстве.
По информации министерства, ВСУ потеряли на Купянском направлении свыше 110 человек, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Козак" и HMMWV.
Ранее в МО заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Николаево-Криворожском направлении более 95 украинских солдат.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".