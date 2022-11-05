Министерство здравоохранения Херсонской области проинформировало о том, что украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS. По населённому пункту было выпущено четыре ракеты.
"Украинские националисты около 04:45 выпустили четыре ракеты HIMARS по Новой Каховке: российскими подразделениями ПВО все они были сбиты", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российской армии удалось нанести удар по пунктам управления двух бригад ВСУ в Херсонской области. Также были ликвидированы артиллерийские подразделения противника на огневых позициях и штаб иностранных наёмников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.