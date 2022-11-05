ВСУ обстреляли Новую Каховку из РСЗО HIMARS: пострадавших нет

Министерство здравоохранения Херсонской области проинформировало о том, что украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS. По населённому пункту было выпущено четыре ракеты.

"Украинские националисты около 04:45 выпустили четыре ракеты HIMARS по Новой Каховке: российскими подразделениями ПВО все они были сбиты", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российской армии удалось нанести удар по пунктам управления двух бригад ВСУ в Херсонской области. Также были ликвидированы артиллерийские подразделения противника на огневых позициях и штаб иностранных наёмников.