Военные России уничтожили пять греческих БМП сразу после передачи Киеву

Сразу пять греческих боевых машин пехоты (БМП-1) были уничтожены военными российской армии после того, как они были переданы Киеву и направлены в Донбасс. Это случилось 28 октября в Харьковской области, сообщают греческие СМИ.

При этом погибли или были ранены 150 солдат вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортёра и девять пикапов, переделанных в боевые машины, сообщает один из сайтов.

Издание добавляет, что "греческие" БМП были поражены артиллерией и управляемыми снарядами "Краснополь".

"Греческим военным больно на сердце, когда они видят, как БМП-1 греческой армии горят как факелы на украинских равнинах, обслуживая режим Зеленского", — добавляет другой портал.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин и Киев близки к достижению договорённости о поставках немецких танков Leopard 2.