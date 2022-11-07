Мобилизованные усилили линию обороны вдоль береговой линии Днепра в Энергодаре

Призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации российские военные оборудовали усиленную линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание пишет, что в зону СВО после подготовки на полигонах боевого слаживания прибыли в большей степени бойцы из Саратовской области.

Отмечается, что на передовых позициях они усилят уже существующую оборону, самостоятельно оборудуя на вверенных участках фортификационные сооружения и огневые позиции вдоль берега.