Призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации российские военные оборудовали усиленную линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание пишет, что в зону СВО после подготовки на полигонах боевого слаживания прибыли в большей степени бойцы из Саратовской области.
Отмечается, что на передовых позициях они усилят уже существующую оборону, самостоятельно оборудуя на вверенных участках фортификационные сооружения и огневые позиции вдоль берега.
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