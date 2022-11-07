Леонков: прибытие подлодки США с ядерными ракетами в Европу не сулит хорошего

Прибытие в Средиземное море американской подводной лодки, самого крупного в мире носителя ядерного оружия, ничего хорошего не сулит. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью "МК".

По его словам, если к самолёту "Судного дня" и подлодке прибавить недавнюю поездку советника президента США Джейка Салливана в Киев, то можно предположить, что на Украине всё же готовится какая-то провокация с тактическим ядерным оружием (ТЯО).

Аналитик напомнил, что у американцев существует доктрина ограниченной ядерной войны, которая допускает нанесение ударов ТЯО.

"При этом они отказались от крылатых ракет морского базирования с тактическими ядерными боеголовками. В их ядерной доктрине 2022 года этот тип вооружений вычеркнут. Зато упоминается боеголовка W76-2, представляющая собой термоядерную боевую часть малой мощности, предназначенную для использования в составе боевых блоков баллистических ракет подводных лодок", — заметил собеседник издания.

А это как раз та самая боеголовка с "переменной" мощностью, которая устанавливается на баллистические ракеты Trident II в версии D5. И ещё в этой доктрине говорится, что американцы и их подводные лодки всегда будут присутствовать в Мировом океане с таким вооружением на борту, заключил Леонков.

Ранее СМИ сообщили, что американская атомная подлодка прибыла в порт Гибралтара 1 ноября, а потом была замечена в Средиземном море. Она способна взять на борт 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II. А 5 ноября американский самолет "Судного дня" Boeing E-6 Mercury приземлился на военной базе в Испании.