Военкор Коц о ситуации в Херсоне: ВСУ нарастили артиллерийский огонь

Военный корреспондент Александр Коц рассказал об обстановке в Херсоне.

Коц отметил, что в Херсоне наблюдаются перебои с электричеством и связью.

"Серьёзных наступательных действий противник не ведёт, но накапливает технику и живую силу на Херсонском направлении", — написал военкор в своём микроблоге.

Он рассказал, что, по словам беженцев, ВСУ в последнее время нарастили артиллерийский огонь.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что с левого берега Херсонской области на правый дорога уже закрыта.