Военный корреспондент Александр Коц рассказал об обстановке в Херсоне.
Коц отметил, что в Херсоне наблюдаются перебои с электричеством и связью.
"Серьёзных наступательных действий противник не ведёт, но накапливает технику и живую силу на Херсонском направлении", — написал военкор в своём микроблоге.
Он рассказал, что, по словам беженцев, ВСУ в последнее время нарастили артиллерийский огонь.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что с левого берега Херсонской области на правый дорога уже закрыта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.