Читатели Le Figaro назвали терпение преимуществом Путина над Зеленским

Соединённые Штаты хотят смягчения позиции Владимира Зеленского по отношению к России и мирным переговорам. Читатели издания Le Figaro выразили усталость от киевского лидера и назвали преимущество Владимира Путина перед ним.

Пользователь Joe2222 считает, что Франция должна подтолкнуть Зеленского к мирному решению конфликта. Latude полагает, что Украина устала от нынешнего президента своей страны, поскольку "у него есть особый дар надоедать всем".

По данным Washington Post, окружение Джо Байдена подталкивает Украину к отказу от текущей позиции, которая предполагает воздержание от проведения мирных переговоров с РФ, пока у власти находится Путин. Читатели Le Figaro поддержали эту новость.

"В этом преимущество Путина: он никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена", — отметил StefanURBAN.