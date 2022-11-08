Командир спецназа "Ахмат" рассказал о ситуации в Лисичанске

Апти Алаудинов, командующий спецназом "Ахмат" и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, назвал информацию о массовой гибели российских военных в Лисичанске фейком. В своем Telegram-канале Алаудинов написал, что считает украинские "фейковые вбросы" смешными.

Мы позволяем им виртуальные сражения. Пусть пока тешатся.

Как отмечает Алаудинов, в его зоне ответственности сейчас находится линия обороны. Спецназ "Ахмат" и 2-й армейский корпус ЛНР держат ситуацию под контролем и планомерно давят на противника, смещаясь вперед.

Апти Алаудинов высоко оценил наступательные действия каждого подразделения в отведенной ему в командование зоне.