Яшин: Россия применяет стратегию изматывания ВСУ и сохранения жизни солдат ВС РФ

Ведя активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, Россия стремится измотать противника и сохранить жизни своих солдат. Член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Яшин считает, что РФ избрала такую стратегию.

"ВС РФ по всей линии соприкосновения возводят оборонительные сооружения, укрепляют фронт благодаря работе тыловых служб, обновлению человеческих ресурсов из числа мобилизованных граждан и подтягиванию новейшей техники", — сказал он в беседе с изданием "Взгляд".

У ВСУ не получается отражать атаки российских войск высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами, несмотря на поступающие западные системы ПВО. Яшин добавил, что ВС РФ успешно совмещают активную оборону и массированные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

"Из-за уничтожения энергетической инфраструктуры Киев не может в должной мере снабжать ВСУ продовольствием и вооружениями, есть проблемы с передислокацией войск", — отметил эксперт.