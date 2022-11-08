Министр обороны РФ прибыл с инспекцией в зону СВО на Украине и принял доклад генерала Сергея Суровикина. Где размещён штаб, не сообщается, но стало известно, кто сопровождал Сергея Шойгу.
Минобороны опубликовало видео, на котором видно, что рядом с министром не начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, а его заместитель — генерал-полковник Сергей Рудской. Он является начальником Главного оперативного управления Генерального штаба, которое занимается непосредственно разработкой и планированием стратегических, оборонительных и наступательных операций.
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