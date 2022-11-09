Пушилин заявил о зачистке территории вокруг аэропорта Донецка

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас перед российскими войсками стоит задача освободить территорию вокруг аэропорта Донецка от подразделений Вооружённых сил Украины.

После выполнения этой задачи можно будет начать продвижение к населённым пунктам Опытное и Водяное, отметил Пушилин.

Ранее он сказал, что в районе Павловки идут тяжёлые бои. По его словам, армия России должна взять этот населённый пункт, поскольку он является ключевым для дальнейшего освобождения Угледара.