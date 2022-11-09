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Танкист "О" сообщил, что наводчик помог экипажу Т-72 добраться до позиций ВС РФ

Силовые структуры

Танкист спецгруппипровки "О" ("Отважные") сообщил о подвиге наводчика орудия, который помог членам своего экипажа добраться до позиций российской армии и спас им жизни. Его рассказ опубликовали военные корреспонденты "Русской весны".

В ходе боёв на открытом поле на Краснолиманском направлении танк Т-72, в котором находился экипаж, выдержал несколько ударов танка противника. Однако вскоре боевая машина загорелась и вынужденно остановилась.

"Экипаж контузило, наводчик пострадал меньше всего. Он не растерялся и достал командира с механиком, пронёс их почти два километра до нашей позиции", — рассказал танкист о подвиге сослуживца.

Он добавил, что пострадавшие были госпитализированы, а повреждённый танк отремонтировали и вернули в строй.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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