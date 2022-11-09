В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что появилась связь с бойцами, которые ведут бои уже третий день в районе Снигирёвки. По поступившей информации, ситуация крайне тяжёлая.

ВСУ массированно бьют артиллерией, танками, авиацией и реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Российские подразделения вынуждены отходить на запасные позиции на некоторых участках фронта.

В направлении Херсона для того, чтобы ограничить дальнейшее продвижение украинских боевиков, был подорван мост от Снигирёвки. Сообщается, что вертолёт Ми-8 ВВС ВСУ сбит нашими войсками.

"Парни с 205 бригады передают всем привет и благодарят народ за поддержку, помощь и переживания. Наши бойцы держатся и не унывают", — пишет издание.