Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что появилась связь с бойцами, которые ведут бои уже третий день в районе Снигирёвки. По поступившей информации, ситуация крайне тяжёлая.
ВСУ массированно бьют артиллерией, танками, авиацией и реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Российские подразделения вынуждены отходить на запасные позиции на некоторых участках фронта.
В направлении Херсона для того, чтобы ограничить дальнейшее продвижение украинских боевиков, был подорван мост от Снигирёвки. Сообщается, что вертолёт Ми-8 ВВС ВСУ сбит нашими войсками.
"Парни с 205 бригады передают всем привет и благодарят народ за поддержку, помощь и переживания. Наши бойцы держатся и не унывают", — пишет издание.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.