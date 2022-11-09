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Кнутов: ВС РФ взорвали мосты, чтобы затруднить продвижение ВСУ под Херсоном

Силовые структуры

В Херсоне ситуация достаточно сложная, российские военные готовятся к возможному серьёзному наступлению со стороны украинских войск. Так прокомментировал Pravda.Ru текущую обстановку на Херсонском направлении военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Кнутов: ВС РФ взорвали мосты, чтобы затруднить продвижение ВСУ под Херсоном

Эксперт отметил, что там, по разным данным, украинцы собрали группировку до 50 тысяч человек. И эти войска, когда бывает нелётная погода, имеют возможность продвигаться достаточно успешно вперёд в силу того, что ВС РФ не могут использовать фронтовую и беспилотную авиацию. Хотя и противник беспилотную авиацию тоже применять не может, пояснил он.

"Поэтому в принципе Херсон и вся территория готовится к обороне. На тот случай, если всё-таки украинские войска сумеют прорваться. Там, кстати, ещё порядка 20 катеров подготовлено для того, чтобы попытаться пройти по Днепру и высадить десант у нас в тылу. Если всё-таки Украине удастся эту операцию провести, значит, придётся оборонять город", — считает аналитик.

Собеседник издания объяснил, что мосты взорваны для того чтобы затруднить продвижение вооружённых сил Украины (ВСУ). Это решение он назвал правильным и грамотным.

"Так всегда делается на случай обороны. Но это не факт, что мы обязательно отступим и оставим занимаемые нами позиции. Мы их будем оборонять до последнего. Когда уже возможности оборонять не будет, будет приказ на отход, и тогда, соответственно, эти мосты не позволят противнику, его бронетехнике достаточно быстро переправиться и выйти непосредственно к черте города. Это позволит задерживать продвижение вражеских войск", — отметил военный историк.

Что касается попыток атаковать со стороны ВСУ, то они, во всяком случае на сегодняшний день, были отбиты. Об этом говорят представители администрации Херсонской области, заключил Кнутов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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