Кнутов: ВС РФ взорвали мосты, чтобы затруднить продвижение ВСУ под Херсоном

В Херсоне ситуация достаточно сложная, российские военные готовятся к возможному серьёзному наступлению со стороны украинских войск. Так прокомментировал Pravda.Ru текущую обстановку на Херсонском направлении военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что там, по разным данным, украинцы собрали группировку до 50 тысяч человек. И эти войска, когда бывает нелётная погода, имеют возможность продвигаться достаточно успешно вперёд в силу того, что ВС РФ не могут использовать фронтовую и беспилотную авиацию. Хотя и противник беспилотную авиацию тоже применять не может, пояснил он.

"Поэтому в принципе Херсон и вся территория готовится к обороне. На тот случай, если всё-таки украинские войска сумеют прорваться. Там, кстати, ещё порядка 20 катеров подготовлено для того, чтобы попытаться пройти по Днепру и высадить десант у нас в тылу. Если всё-таки Украине удастся эту операцию провести, значит, придётся оборонять город", — считает аналитик.

Собеседник издания объяснил, что мосты взорваны для того чтобы затруднить продвижение вооружённых сил Украины (ВСУ). Это решение он назвал правильным и грамотным.

"Так всегда делается на случай обороны. Но это не факт, что мы обязательно отступим и оставим занимаемые нами позиции. Мы их будем оборонять до последнего. Когда уже возможности оборонять не будет, будет приказ на отход, и тогда, соответственно, эти мосты не позволят противнику, его бронетехнике достаточно быстро переправиться и выйти непосредственно к черте города. Это позволит задерживать продвижение вражеских войск", — отметил военный историк.

Что касается попыток атаковать со стороны ВСУ, то они, во всяком случае на сегодняшний день, были отбиты. Об этом говорят представители администрации Херсонской области, заключил Кнутов.