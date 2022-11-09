Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Евсеев: уходя из Херсона, Россия загоняет ВСУ в ловушку
Рожин сообщил, что в ближайшие несколько дней Херсон перейдёт под контроль ВСУ
Марков о сдаче Херсона: "Крупнейшее геополитическое поражение России"
Клинцевич назвал решение Суровикина и Шойгу по Херсону "непростым, но разумным"
Кадыров поддержал решение Суровикина о выводе войск из Херсона
Марочко о гибели Стремоусова: Марков из подразделения "Призрак" тоже погиб в ДТП
Подберёзкин: "За отходом из Херсона стоит продуманное подготовленное решение"
Военный эксперт о вторжении КНР на Тайвань: "США нужно создать прецедент"
Суровикин: в октябре Киев потерял более 12 тыс военных, 200 танков, 18 самолётов

В Житомире в результате обстрела погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко

Силовые структуры

Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале сообщает, что в Житомире погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко. По данным журналиста, он скончался 3 ноября в результате полученных ранений от обстрелов. 

Генерал осуществлял командование 46-й и 81-й аэромобильными бригадами, затем занимал должность  заместителя командующего десантными войсками ВСУ.

О смерти генерала сообщил и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подтвердив новость снимком с места гибели Котенко. На фотографии запечатлён автомобиль с сильными повреждениями, принадлежавший генералу.
 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном

ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.

WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Силовые структуры
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Мир. Новости мира
МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины
Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева
Военные новости
Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева
Последние материалы
Марков о сдаче Херсона: "Крупнейшее геополитическое поражение России"
Клинцевич назвал решение Суровикина и Шойгу по Херсону "непростым, но разумным"
Кадыров поддержал решение Суровикина о выводе войск из Херсона
"Договорняков" нет: ВС РФ оставляют Херсон по оперативным причинам
Марочко о гибели Стремоусова: Марков из подразделения "Призрак" тоже погиб в ДТП
Юрист: "В России не развита судебная защита дизайнов одежды"
Подберёзкин: "За отходом из Херсона стоит продуманное подготовленное решение"
Северный Кавказ заселяли семиты
Круги на полях связаны с деятельностью тайных орденов?
Военный эксперт о вторжении КНР на Тайвань: "США нужно создать прецедент"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников