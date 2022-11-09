В Житомире в результате обстрела погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко

Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале сообщает, что в Житомире погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко. По данным журналиста, он скончался 3 ноября в результате полученных ранений от обстрелов.

Генерал осуществлял командование 46-й и 81-й аэромобильными бригадами, затем занимал должность заместителя командующего десантными войсками ВСУ.

О смерти генерала сообщил и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подтвердив новость снимком с места гибели Котенко. На фотографии запечатлён автомобиль с сильными повреждениями, принадлежавший генералу.

