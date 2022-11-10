Соловьёв: мобилизованные ВС РФ отразили атаки ВСУ под Сватовом и Красным Лиманом

Телеведущий Владимир Соловьёв со ссылкой на свои источники на передовой сообщил, что несколько часов назад на Сватовском и Лиманском направлениях группировка ВС РФ, состоящая из мобилизованных военных, отразила атаки крупных мобильных групп ВСУ. Бойцы действовали под руководством мобилизованных офицеров.

Российские солдаты работали самоотверженно и пресекли попытки атак противника без своих потерь, написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

"Потери украинской стороны составили четыре бронемашины и до 15 человек убитыми. Приятно, что воинские коллективы начинают показывать свой потенциал", — отметил Соловьёв.