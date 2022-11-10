Телеведущий Владимир Соловьёв со ссылкой на свои источники на передовой сообщил, что несколько часов назад на Сватовском и Лиманском направлениях группировка ВС РФ, состоящая из мобилизованных военных, отразила атаки крупных мобильных групп ВСУ. Бойцы действовали под руководством мобилизованных офицеров.
Российские солдаты работали самоотверженно и пресекли попытки атак противника без своих потерь, написал Соловьёв в своём Telegram-канале.
"Потери украинской стороны составили четыре бронемашины и до 15 человек убитыми. Приятно, что воинские коллективы начинают показывать свой потенциал", — отметил Соловьёв.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.