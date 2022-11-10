Сивков спрогнозировал развязку СВО, которая может произойти в декабре

На ход СВО влияет политическая обстановка: Запад шантажирует РФ вступлением в конфликт, на Владимира Путина давят силы внутри страны. Если президент РФ верно проведёт кадровую политику, ход СВО изменится уже в декабре, считает военный специалист и политолог Константин Сивков.

"Запад шантажирует Россию угрозой вмешаться в конфликт на Украине. Этот фактор может заставить руководство РФ, как минимум, отказаться от наступления, к которому мы уже созрели, а как максимум — сдать Херсон. Ещё один рычаг — пятая колонна, которая давит на президента", — сказал аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, Путин планирует устроить "кадровую революцию". Кадровые перестановки могут произойти уже в декабре. При этом эксперт допускает, что влиятельные люди будут противостоять решениям президента и могут пойти даже на устранение его с должности, как это произошло со Сталиным.

"В своё время именно так поступили со Сталиным, его физически убрали, после того, как он запланировал серьёзные кадровые изменения с отодвиганием старой номенклатуры", — рассуждает политолог.