Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически вся территория Павловки освобождена российскими военными.
Глава региона уточнил, что освобождено уже 90 процентов этого населённого пункта, и в нём уже поднят российский флаг.
"Сегодня достижение, а именно освобождение населённого пункта Павловка. Практически на 90 процентов которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти", — сказал Пушилин во время церемонии награждения сотрудников МВД.
Населённый пункт Павловка расположен неподалёку от Угледара.
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