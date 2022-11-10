Пушилин объявил об освобождении Павловки на 90 процентов

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически вся территория Павловки освобождена российскими военными.

Глава региона уточнил, что освобождено уже 90 процентов этого населённого пункта, и в нём уже поднят российский флаг.

"Сегодня достижение, а именно освобождение населённого пункта Павловка. Практически на 90 процентов которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти", — сказал Пушилин во время церемонии награждения сотрудников МВД.

Населённый пункт Павловка расположен неподалёку от Угледара.