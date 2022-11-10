Зеленский заявил, что силы Украины равны силам НАТО: Показали наши возможности

Владимир Зеленский считает, что по уровню подготовки и по устойчивости системы обороны Украина соответствует уровню армии НАТО.

Президент Украины уверен, что желание Киева стать членом Североатлантического альянса подтверждено реальными успехами ВСУ.

"Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру", — сказал украинский лидер.

Он объяснил, что Украине нужны гарантии безопасности.

"Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности," — выразил своё мнение Зеленский.

Ранее Алексей Арестович рассказал о намерении Украины объединиться с Польшей "в тесном союзе".