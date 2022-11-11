На Авдеевском направлении в районе сёл Опытное и Водяное идут тяжёлые бои. Об этом сообщил офицер 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Чиж".
Он отметил, что задачей бойцов является выход к южной окраине Авдеевки и закрепление позиций на этом участке. Взятие некоторых населённых пунктов стоило солдатам большого труда.
" Было сложно на них закрепиться", — рассказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, грамотные решения командования позволили подразделениям выйти к восточной окраине Опытного. Сейчас ВС РФ удерживают эти позиции.
"Также мы закрепились у южного края посёлка Водяное", — проинформировал военный.
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