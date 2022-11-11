Минобороны Британии опубликовало очередную сводку по ситуации на Украине, ссылаясь на данные разведки MI6. По мнению Лондона, удары российской армии по электросетям Незалежной "почти наверняка" повлияют на взаимосвязанные системы водоснабжения и отопления. Гражданское население ощутит последствия с наступлением морозов, считает британская разведка.
Также в MI6 убеждены, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины волнами, выводя из строят важные станции и электростанции. Больше других городов страдает Киев, считают в Британии.
"Возможность восстановления варьируется, и последствия ударов вряд ли будут ощущаться одинаково", — сообщается в сводке.
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