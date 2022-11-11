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Британская MI6: Россия наносит удары по энергосистеме Украины волнами

Силовые структуры

Минобороны Британии опубликовало очередную сводку по ситуации на Украине, ссылаясь на данные разведки MI6. По мнению Лондона, удары российской армии по электросетям Незалежной "почти наверняка" повлияют на взаимосвязанные системы водоснабжения и отопления. Гражданское население ощутит последствия с наступлением морозов, считает британская разведка.

Также в MI6 убеждены, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины волнами, выводя из строят важные станции и электростанции. Больше других городов страдает Киев, считают в Британии.

"Возможность восстановления варьируется, и последствия ударов вряд ли будут ощущаться одинаково", — сообщается в сводке.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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