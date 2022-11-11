Штурмовая группа НМ ДНР атаковала военных ВСУ, скрывавшихся в водосточных трубах

В Сети распространяются видеокадры боя военных 2-го батальона 1-й Славянской бригады НМ ДНР на Авдеевском направлении.

На кадрах можно увидеть штурмовую группу наших бойцов, пробирающихся цепью вдоль обочины дороги к позициям солдат ВСУ, укрывающихся в водосточных трубах под автотрассой.

Один из противников имитирует контроль над спуском, чтобы отпугнуть штурмовиков. Российские бойцы уничтожают второго боевика. Оставшийся в живых прикрывается телом сослуживца, чтобы обороняться, но безуспешно.

Славянская бригада выполнила боевую задачу без потерь. Видеокадры публикует РИА Новости.