В Сети распространяются видеокадры боя военных 2-го батальона 1-й Славянской бригады НМ ДНР на Авдеевском направлении.
На кадрах можно увидеть штурмовую группу наших бойцов, пробирающихся цепью вдоль обочины дороги к позициям солдат ВСУ, укрывающихся в водосточных трубах под автотрассой.
Один из противников имитирует контроль над спуском, чтобы отпугнуть штурмовиков. Российские бойцы уничтожают второго боевика. Оставшийся в живых прикрывается телом сослуживца, чтобы обороняться, но безуспешно.
Славянская бригада выполнила боевую задачу без потерь. Видеокадры публикует РИА Новости.
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