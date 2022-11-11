В центре Херсона, напротив здания администрации, появился флаг Украины

В центре Херсона появился украинский флаг. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на фотографию, опубликованную блогером Константином Рыженко.

Символ Украины повесили не над крышей здания, а в виде ленты, обтянув ею постамент памятника напротив администрации города.

По версии источника, флаг повесили не украинские партизаны, поскольку Вооружённых сил Украины в Херсоне пока нет.

"Хотя сообщения о том, что отдельные украинские подразделения уже зашли в город, поступали со вчерашнего вечера", — уточняется в сообщении.

Напомним, что российским командованием принято решение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра в целях сохранения жизней мирных жителей и личного состава ВС РФ. Армия России готовится к обороне.